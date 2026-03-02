Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute situação regional e ataques iranianos com autoridades e chanceleres

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, debateu, por telefone, os graves desdobramentos na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade com diversas autoridades e ministros das Relações Exteriores. As conversas acontecem após os ataques iranianos com mísseis contra os Emirados Árabes Unidos e diversos países da região.

Abdullah bin Zayed conversou com Nawaf Salam, primeiro-ministro do Líbano; Edi Rama, primeiro-ministro da Albânia; Xavier Bettel, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores de Luxemburgo; Ervin Ibrahimović, vice-primeiro-ministro para Relações Internacionais e ministro das Relações Exteriores de Montenegro; Ian Borg, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e do Turismo de Malta; Rubén Ramírez Lezcano, ministro das Relações Exteriores do Paraguai; Nasser Bourita, ministro das Relações Exteriores do Marrocos; Gideon Sa’ar, ministro das Relações Exteriores de Israel; Tom Berendsen, ministro das Relações Exteriores da Holanda; Bakhtiyor Saidov, ministro das Relações Exteriores do Uzbequistão; Kęstutis Budrys, ministro das Relações Exteriores da Lituânia; Elmedin Konaković, ministro das Relações Exteriores da Bósnia e Herzegovina; Oana Țoiu, ministra das Relações Exteriores da Romênia; Pablo Quirno, ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina; Helen McEntee, ministra das Relações Exteriores e Comércio e ministra da Defesa da Irlanda; Beate Meinl-Reisinger, ministra federal para Assuntos Europeus e Internacionais da Áustria; Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores e Comércio da Hungria; Gordan Grlić Radman, ministro das Relações Exteriores e Europeus da Croácia; e Timčo Mucunski, ministro das Relações Exteriores e Comércio Exterior da Macedônia do Norte.

As conversas abordaram as repercussões da escalada regional, os graves riscos decorrentes da ampliação do conflito e os contínuos ataques e violações iranianas, bem como seu potencial de comprometer a segurança regional e internacional e ameaçar a estabilidade econômica global e a segurança energética.

Durante os telefonemas, Abdullah bin Zayed afirmou que todos os residentes e visitantes nos Emirados Árabes Unidos estão em segurança.

O ministro e seus interlocutores condenaram os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região e reafirmaram o direito pleno e legítimo dos Estados atingidos de responder de forma a salvaguardar sua soberania, segurança, integridade territorial e a segurança de seus cidadãos e residentes, em conformidade com o direito internacional.

Os ministros também destacaram que o momento atual exige intensificação dos esforços regionais e internacionais para reduzir tensões, exercer máxima moderação, buscar soluções diplomáticas e promover diálogo sério e responsável para superar a crise, além de apoiar as aspirações dos povos da região por segurança, estabilidade sustentável e desenvolvimento abrangente de longo prazo.