Várias aeronaves militares dos EUA caem no Kuwait; tripulações sobrevivem

KUWAIT, 2 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa do Kuwait informou que várias aeronaves militares dos Estados Unidos caíram nesta segunda-feira (2/03), mas todos os integrantes das tripulações sobreviveram ao incidente, segundo a agência Kuwait News Agency (KUNA, na sigla em inglês).

Em comunicado, o porta-voz oficial do ministério, coronel Saud Al-Atwan, afirmou que as autoridades iniciaram imediatamente operações de busca e resgate. As tripulações foram retiradas dos locais da queda e encaminhadas a um hospital para exames médicos e tratamento necessário. O estado de saúde foi descrito como estável.

Al-Atwan informou que as autoridades do país estão em coordenação direta com as forças dos Estados Unidos para apurar as circunstâncias do incidente e adotar procedimentos técnicos conjuntos. O porta-voz acrescentou que as investigações seguem em andamento para determinar as causas do acidente.