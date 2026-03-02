Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do presidente de Serra Leoa sobre situação regional

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio. Os dois analisaram os recentes acontecimentos na região e as implicações da grave escalada militar para a paz e a segurança regionais e internacionais.

Julius Maada Bio manifestou a condenação de seu país aos ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países, afirmando que tais atos violam o direito internacional e os princípios das Nações Unidas.

O presidente de Serra Leoa também declarou a solidariedade de seu país aos Emirados em todas as medidas adotadas para salvaguardar seu território, sua segurança e a proteção de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Julius Maada Bio pelo apoio.

Os dois defenderam ainda moderação e o fim da escalada militar na região, diante da grave ameaça que ela representa à segurança e à estabilidade, e ressaltaram a importância de tratar as divergências por meio do diálogo e de soluções diplomáticas.