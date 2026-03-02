Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe telefonema do presidente da Rússia

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (02/03) um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois discutiram os ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de diversos países árabes, além dos graves desdobramentos militares e de segurança na região. Os impactos para a paz e a estabilidade regionais e internacionais também foram discutidos.

Durante a conversa, os dois defenderam a interrupção imediata da escalada militar para evitar a ampliação do conflito e ressaltaram a importância de priorizar o diálogo e a diplomacia na condução das questões em curso.