União Europeia condena ataques iranianos a países da região

BRUXELAS, 2 de março de 2026 (WAM) — A União Europeia (UE) condenou com veemência os ataques iranianos contra diversos países da região, classificando-os como violação grave de sua soberania e escalada inaceitável que ameaça a segurança e a estabilidade regionais.

O bloco instou Teerã a interromper imediatamente os ataques indiscriminados e a se abster de qualquer nova medida que possa ampliar o conflito.

Após reunião de emergência dos ministros das Relações Exteriores da UE em Bruxelas para discutir os desdobramentos e seus impactos sobre a segurança regional, suprimentos de energia e a navegação internacional, o bloco sinalizou a possibilidade de impor novas sanções contra o Irã.

A alta representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança, Kaja Kallas, afirmou que o bloco acompanha com máxima preocupação os acontecimentos no Irã e no Oriente Médio. Reiterou o compromisso da UE com a estabilidade regional, o direito internacional e a proteção de seus interesses de segurança.

Kallas destacou que a União Europeia já adotou sanções amplas em resposta às ações das autoridades iranianas.

O comunicado pediu máxima moderação, proteção de civis e pleno respeito ao direito internacional, incluindo os princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional humanitário, e alertou que o Oriente Médio pode sofrer graves consequências caso o conflito se prolongue.

A União Europeia manifestou solidariedade aos parceiros regionais atacados ou afetados e reafirmou seu compromisso com a estabilidade regional e a proteção da vida civil.

O texto ressaltou ainda que a cooperação plena do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), bem como o cumprimento de suas obrigações no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear e do Acordo Abrangente de Salvaguardas, são fundamentais. A segurança nuclear foi apontada como prioridade crítica, assim como a preservação da segurança marítima e o respeito à liberdade de navegação.