Centro Nacional de Meteorologia prevê instabilidade e chuva isolada de terça a quinta-feira

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê condições instáveis nos Emirados Árabes Unidos entre a noite de terça-feira (03/03) e quinta-feira (05/03), com aumento gradual da nebulosidade e possibilidade de chuva em áreas isoladas.

Segundo o NCM, nuvens começarão a se formar na noite de terça-feira sobre as ilhas e regiões oeste, com chance de chuva fraca. O sistema de baixa pressão deve se intensificar na quarta-feira (4/03), com deslocamento das nuvens em direção a Abu Dhabi e às áreas internas, alcançando também as regiões norte e leste.

Há previsão de chuva em diferentes partes do país, em geral fraca a moderada, podendo ser forte em alguns momentos nas áreas norte e leste. A partir da noite de quinta-feira, a tendência é de redução gradual da nebulosidade.

Em relação aos ventos, o NCM informou que soprarão do sudeste, passando a noroeste, com intensidade moderada a forte em alguns períodos, podendo provocar poeira e redução de visibilidade, além de queda perceptível nas temperaturas.

No mar, as condições no Golfo Arábico tendem a ficar gradualmente agitadas entre a noite de terça-feira e quinta-feira. No Mar de Omã, as ondas devem variar de fracas a moderadas, podendo ficar agitadas em alguns momentos.