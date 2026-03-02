Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe telefonema da presidente da Macedônia do Norte sobre desdobramentos regionais

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (02/03) um telefonema da presidente da Macedônia do Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, durante o qual discutiram os recentes acontecimentos na região.

Gordana Siljanovska-Davkova manifestou a condenação de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de diversos outros países e afirmou a solidariedade da Macedônia do Norte aos Emirados em todas as medidas adotadas para salvaguardar sua segurança, estabilidade e a proteção de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu à presidente da Macedônia do Norte pelo apoio.

Os dois também ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente as ações militares e de retomar o diálogo para evitar nova escalada e preservar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.