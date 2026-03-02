Autoridade de Aviação Civil anuncia voos excepcionais e orienta passageiros a contatar companhias antes de ir ao aeroporto

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês) anunciou o início de operações de voos excepcionais nos aeroportos dos Emirados Árabes Unidos para permitir a partida de passageiros retidos em razão dos recentes acontecimentos na região, conforme os horários que serão comunicados pelas companhias aéreas aos passageiros afetados e aos respectivos destinos.

A autoridade orientou os passageiros cujos voos foram impactados a não se dirigirem aos aeroportos antes de serem contatados por suas companhias aéreas com informações sobre horários e detalhes das viagens, a fim de evitar congestionamentos e garantir a fluidez dos procedimentos.

A GCAA agradeceu a cooperação dos passageiros e destacou que o cumprimento das orientações divulgadas é fundamental para facilitar as operações e manter a organização nos aeroportos.