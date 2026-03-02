Ministério da Defesa informa interceptação de nove mísseis balísticos, seis mísseis de cruzeiro e 148 drones

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos anunciou que os sistemas de defesa aérea do país interceptaram nesta segunda-feira (2) nove mísseis balísticos, seis mísseis de cruzeiro e 148 drones. Os ataques deixaram dez feridos leves.

Segundo o ministério, desde o início do que classificou como “agressão iraniana”, foram detectados 174 mísseis balísticos lançados contra o país. Desse total, 161 foram destruídos e 13 caíram no mar. Também foram identificados 689 drones iranianos, dos quais 645 foram interceptados, enquanto 44 atingiram o território dos Emirados.

Além disso, oito mísseis de cruzeiro foram detectados e destruídos, causando alguns danos colaterais. No total, os incidentes resultaram em três mortes — de nacionalidades paquistanesa, nepalesa e bangladeshiana — e 68 feridos leves. Entre os feridos há pessoas de nacionalidade emiradense, egípcia, etíope, filipina, paquistanesa, iraniana, indiana, bangladeshiana, cingalesa, azeri, iemenita, ugandense, eritreia, libanesa e afegã.

O ministério informou que os sons ouvidos em diferentes regiões do país foram provocados pela interceptação de mísseis balísticos pelos sistemas de defesa aérea e pela atuação de caças contra drones e mísseis de cruzeiro. As ações resultaram em danos materiais leves a moderados em diversas propriedades civis.

A pasta condenou os ataques militares nos termos mais firmes, classificando-os como um ato flagrante de agressão e uma clara violação da soberania nacional e do direito internacional. Também afirmou que o Estado se reserva o pleno direito de responder à escalada e de adotar todas as medidas necessárias para proteger seu território, sua população e seus residentes, de forma a preservar sua soberania, segurança, estabilidade e interesses nacionais.

O Ministério da Defesa declarou ainda que permanece em estado de alerta máximo e plenamente preparado para lidar com quaisquer ameaças, adotando todas as medidas necessárias para enfrentar com firmeza qualquer tentativa de comprometer a segurança e a estabilidade do país. Acrescentou que a segurança de cidadãos, residentes e visitantes é prioridade absoluta.

Por fim, o ministério orientou a população a buscar informações apenas em fontes oficiais e a não divulgar rumores ou informações não verificadas.