Dubai Airports anuncia retomada limitada de voos

DUBAI, 2 de março de 2026 (WAM) — A Dubai Airports confirmou que uma retomada limitada das operações terá início na noite desta nesta segunda-feira (02/03). Um número reduzido de voos será autorizado a operar a partir do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) e do Dubai World Central – Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC).

Segundo o Dubai Media Office, os passageiros não devem se dirigir aos aeroportos a menos que tenham sido contatados diretamente por suas companhias aéreas com horário de partida confirmado.

A Emirates informou que iniciará operação limitada de voos a partir da noite desta segunda-feira. A companhia afirmou que dará prioridade a passageiros com reservas anteriores e que os clientes reacomodados nesses voos serão contatados diretamente. A empresa esclareceu que todos os demais voos permanecem suspensos até novo aviso.