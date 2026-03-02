Declaração conjunta condena ataques iranianos com mísseis e drones na região

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Jordânia, Kuwait e os Estados Unidos condenaram com veemência os ataques indiscriminados e imprudentes com mísseis e drones realizados pelo Irã contra territórios soberanos na região, incluindo Emirados, Bahrein, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Iraque, inclusive a região do Curdistão iraquiano.

Segundo a declaração, os ataques injustificados atingiram territórios soberanos, colocaram populações civis em risco e causaram danos à infraestrutura civil.

Os países afirmam que as ações do Irã representam uma escalada perigosa, que viola a soberania de múltiplos Estados e ameaça a estabilidade regional. O direcionamento contra civis e contra países que não estão envolvidos em hostilidades foi classificado como comportamento imprudente e desestabilizador.

No comunicado, os signatários declaram permanecer unidos na defesa de seus cidadãos, de sua soberania e de seu território, e reafirmam o direito à legítima defesa diante dos ataques. Também reiteram o compromisso com a segurança regional e destacam a eficácia da cooperação em defesa aérea e antimísseis, que, segundo afirmam, evitou perdas humanas e destruição em escala ainda maior.