Qatar derruba dois aviões iranianos e intercepta mísseis e drones

DOHA, 2 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa do Qatar anunciou que as Forças Armadas do país derrubaram duas aeronaves iranianas e interceptaram mísseis e drones que tinham como alvo o território nacional.

Em comunicado divulgado pela Qatar News Agency (QNA, na sigla em inglês), o ministério informou que a Força Aérea do Emir derrubou dois caças Sukhoi Su-24 que se aproximavam a partir do Irã. Acrescentou que os sistemas de defesa aérea interceptaram sete mísseis balísticos, enquanto cinco drones foram abatidos pela Força Aérea e pelas Forças Navais do Emir após atingirem diversos pontos do país.

Segundo o ministério, todos os projéteis foram interceptados antes de alcançar seus alvos, de acordo com os planos operacionais ativados imediatamente após a detecção das ameaças.

O ministério afirmou que as Forças Armadas do Qatar dispõem de plena capacidade para proteger a soberania e o território do país e para responder com firmeza a qualquer ameaça externa.

Também instou cidadãos, residentes e visitantes a manter a calma, seguir as orientações das autoridades de segurança e recorrer apenas a fontes oficiais para obter informações.