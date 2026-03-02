Companhias aéreas dos Emirados anunciam voos excepcionais a partir desta segunda-feira

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — As companhias aéreas nacionais dos Emirados Árabes Unidos anunciaram a operação de voos excepcionais a partir da noite desta segunda-feira (02/03), com compromisso de cumprir os mais altos padrões de segurança e em coordenação permanente com as autoridades competentes.

A Etihad Airways retomou parte limitada de suas operações a partir de Abu Dhabi, embora todos os voos comerciais regulares sigam cancelados. Em comunicado, a companhia informou que todos os serviços comerciais programados de e para Abu Dhabi permanecem suspensos.

A empresa acrescentou que alguns voos de reposicionamento, carga e repatriação poderão operar em coordenação com as autoridades dos Emirados e sujeitos a aprovações operacionais e de segurança rigorosas. Segundo a companhia, esses voos são realizados apenas mediante autorizações específicas. “A segurança continua sendo nossa prioridade absoluta, e os serviços só serão operados quando todos os critérios de segurança forem atendidos”, informou a empresa.

A Dubai Airports confirmou que uma retomada limitada das operações terá início na noite desta segunda-feira, com número reduzido de voos autorizados a operar a partir do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) e do Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC). Os passageiros foram orientados a não se dirigir aos aeroportos sem terem sido contatados diretamente por suas companhias com horário de partida confirmado.

A Emirates informou que iniciará operação limitada de voos a partir desta segunda-feira à noite. A companhia declarou que dará prioridade a passageiros com reservas anteriores e que os clientes reacomodados nesses voos serão contatados diretamente. Os demais voos permanecem suspensos até novo aviso.

A flydubai também operará número limitado de voos na noite de 2 de março. A companhia orientou os passageiros a atualizar seus dados de contato na seção “Manage Your Booking” e a verificar o status do voo antes de se dirigir ao aeroporto.

A Abu Dhabi Airports anunciou que as operações foram parcialmente retomadas no Aeroporto Internacional Zayed (AUH) a partir desta segunda-feira, em coordenação com as autoridades competentes e as companhias aéreas parceiras. Os passageiros devem verificar com suas companhias a situação dos voos antes de se deslocarem ao aeroporto.

A Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês) anunciou o início das operações de voos excepcionais nos aeroportos do país, permitindo a saída de passageiros retidos em razão dos recentes acontecimentos regionais, conforme os horários que serão comunicados pelas companhias aéreas aos passageiros afetados.

A autoridade reiterou que passageiros com voos impactados não devem se dirigir aos aeroportos antes de receber confirmação das companhias sobre horários e detalhes das viagens, a fim de evitar congestionamentos e garantir fluidez nas operações.

A GCAA agradeceu a cooperação dos passageiros e destacou que o cumprimento das orientações divulgadas é fundamental para manter a organização e facilitar os procedimentos.