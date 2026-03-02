Arábia Saudita condena ataques iranianos contra países do Golfo e Jordânia no Conselho de Direitos Humanos

GENEBRA, 2 de março de 2026 (WAM) — A Arábia Saudita, em nome do Grupo Árabe, condenou com veemência os ataques iranianos contra Qatar, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Arábia Saudita e Omã, afirmando que representam grave violação do direito internacional, descumprimento claro da Carta das Nações Unidas e ataque direto à soberania e à integridade territorial dos Estados.

A declaração foi feita durante intervenção de Abdulmohsen Majed Bin Khothaila, representante permanente da Arábia Saudita junto ao Escritório das Nações Unidas em Genebra, no debate geral sob o Item 2 da 61ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra.

Segundo comunicado divulgado pela agência Saudi Press Agency (SPA, na sigla em inglês), o país afirmou que os ataques configuram violação grave do direito internacional humanitário e do direito internacional dos direitos humanos, além de ameaçarem a estabilidade regional e a paz e a segurança internacionais.

O texto destacou que as ações ocorreram em um momento em que países árabes empreendiam esforços intensivos de mediação, desescalada e priorização de soluções políticas e diálogo, tornando a escalada injustificada e prejudicando iniciativas voltadas à segurança e à estabilidade.

A Arábia Saudita manifestou solidariedade plena aos Estados árabes atingidos e reafirmou seu direito inerente de legítima defesa, em conformidade com o direito internacional e a Carta das Nações Unidas, bem como de adotar as medidas necessárias para proteger suas populações e sua segurança.