Líder dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com presidente da Indonésia

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. Os dois discutiram os mais recentes acontecimentos na região em meio à escalada militar em curso e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Durante a conversa, Prabowo Subianto manifestou a condenação de seu país aos ataques iranianos contra o território dos Emirados Árabes Unidos e de diversos outros países. Ele também reafirmou a solidariedade da Indonésia aos Emirados em todas as medidas adotadas para salvaguardar sua soberania, proteger sua segurança e garantir a proteção de seus cidadãos e residentes.

O presidente dos Emirados agradeceu a Prabowo Subianto pelo apoio.

Os dois líderes defenderam a interrupção imediata das ações militares e ressaltaram a importância de tratar as questões regionais por meio do diálogo e de soluções diplomáticas, a fim de preservar a segurança e a estabilidade regionais.