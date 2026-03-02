Presidente do Timor-Leste manifesta solidariedade aos Emirados em telefonema com líder emiradense

ABU DHABI, 2 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente do Timor-Leste, José Ramos-Horta. Os dois discutiram os mais recentes acontecimentos na região e as implicações da escalada em curso para a segurança e a estabilidade regionais.

Durante a conversa, José Ramos-Horta reafirmou a solidariedade de seu país aos Emirados diante dos ataques iranianos contra sua soberania, segurança e a proteção de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Ramos-Horta pelo apoio.

Os dois líderes ressaltaram a necessidade de resolver divergências e questões pendentes por meio do diálogo e de meios pacíficos, a fim de preservar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.