Autoridades suspendem restrições a caminhões em Dubai até quarta-feira à noite

DUBAI, 2 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA, na sigla em inglês) e a Polícia de Dubai anunciaram que caminhões poderão circular por todas as vias do emirado 24 horas por dia até a noite de quarta-feira (4/03).

A medida tem como objetivo apoiar o setor logístico e garantir o fluxo regular das cadeias de abastecimento em todo o emirado.

A decisão não se aplica ao Túnel do Aeroporto nem ao Túnel de Al Shindagha, onde permanecem em vigor as restrições de tráfego já existentes para preservar a segurança viária e manter a fluidez do trânsito nesses dois corredores considerados estratégicos.

As duas entidades informaram que as restrições à circulação de caminhões voltarão a ser aplicadas a partir de quinta-feira (5/03), conforme as normas e regulamentos vigentes.

As autoridades também orientaram motoristas de caminhão e empresas de transporte a cumprir as instruções de trânsito e as regras aplicáveis e a cooperar com os órgãos competentes para garantir os mais altos padrões de segurança nas estradas e a fluidez do tráfego em Dubai.