Primeiro-ministro do Canadá manifesta solidariedade aos Emirados em ligação com presidente do país

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Os dois discutiram a grave escalada em curso na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais.

Durante a conversa, o primeiro-ministro canadense reafirmou a solidariedade de seu país aos Emirados após os ataques iranianos contra seu território e o de diversos outros países da região. Ele manifestou a condenação do Canadá às ações, afirmando que configuram violação flagrante da soberania dos Estados e dos princípios do direito internacional e comprometem a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio e ressaltou a necessidade de interromper imediatamente as ações escalatórias e de retomar o diálogo sério e as soluções diplomáticas para superar a atual crise e preservar a segurança e a estabilidade regionais.