Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com o primeiro-ministro da Austrália

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (3/03) um telefonema do primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, para discutir os recentes acontecimentos na região e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade.

Anthony Albanese manifestou a solidariedade da Austrália aos Emirados diante dos ataques iranianos contra sua soberania, segurança, integridade territorial e a proteção de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro australiano pelo apoio e ressaltou a necessidade de resolver divergências e questões pendentes por meio do diálogo e de soluções diplomáticas, de forma a preservar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.