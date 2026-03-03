Presidente da Ucrânia condena ataques iranianos em telefonema com líder dos Emirados

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (3/03) um telefonema do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, para discutir a escalada militar na região e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regionais.

Volodymyr Zelenskyy manifestou a condenação da Ucrânia aos ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região, ressaltando que constituem violação da soberania dos Estados, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Zelenskyy pela solidariedade da Ucrânia aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois destacaram ainda a necessidade de interromper a escalada militar e evitar o alastramento do conflito, diante das sérias consequências para a segurança e a estabilidade regionais e globais.