Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com o chanceler federal da Áustria

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (3/03) um telefonema do chanceler federal da Áustria, Christian Stocker, para discutir a grave escalada militar na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade.

Christian Stocker manifestou a condenação da Áustria aos ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região, destacando que constituem violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de representarem ameaça à estabilidade regional.

O chanceler informou ainda que a Áustria convocou o embaixador do Irã e condenou de forma veemente os ataques.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao chanceler pelo apoio.

Os dois ressaltaram ainda a necessidade de interromper imediatamente as ações militares e retomar o diálogo e as soluções diplomáticas para evitar nova escalada que ameace a segurança regional e internacional.