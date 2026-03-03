Defesa aérea dos Emirados intercepta mais de 10 mísseis balísticos e 123 drones, informa ministério

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou nesta terça-feira (3/03) que os sistemas de defesa aérea do país interceptaram 11 mísseis balísticos e 123 drones. Um míssil caiu em território nacional sem provocar vítimas.

Segundo o ministério, desde o início do que classificou como agressão iraniana, 186 mísseis balísticos foram detectados em direção aos Emirados. Desse total, 172 foram destruídos, 13 caíram no mar e um atingiu o território do país.

A pasta acrescentou que 812 drones iranianos foram detectados, dos quais 755 foram interceptados e 57 caíram em território nacional. Também foram detectados e destruídos oito mísseis de cruzeiro. Os ataques causaram danos colaterais, três mortes — de cidadãos do Paquistão, Nepal e Bangladesh — e 68 feridos leves entre pessoas de nacionalidades emiradense, egípcia, etíope, filipina, paquistanesa, iraniana, indiana, bengalesa, cingalesa, azeri, iemenita, ugandense, eritreia, libanesa e afegã.

O ministério afirmou que os sons ouvidos em diferentes áreas do país decorreram das interceptações realizadas pelos sistemas de defesa aérea contra mísseis balísticos e da atuação de caças contra drones e mísseis de cruzeiro. As operações resultaram em danos materiais leves a moderados em algumas instalações civis.

O Ministério da Defesa condenou o ataque militar, classificando-o como agressão flagrante e grave violação da soberania nacional e do direito internacional.

A pasta reiterou que os Emirados se reservam o direito de responder à escalada e de adotar todas as medidas necessárias para proteger seu território, cidadãos e residentes, preservando a soberania, a segurança e a estabilidade do país, bem como seus interesses nacionais.

O ministério reafirmou que permanece em estado de prontidão para enfrentar qualquer ameaça e que adota todas as medidas necessárias para neutralizar tentativas de comprometer a segurança e a estabilidade do país. Destacou ainda que a segurança de cidadãos, residentes e visitantes é prioridade absoluta.

Por fim, orientou a população a buscar informações apenas em fontes oficiais e a não divulgar rumores ou informações imprecisas.