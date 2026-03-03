Negociações na ADX e na DFM serão retomadas nesta quarta-feira

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade de Mercados de Capitais dos Emirados Árabes Unidos (CMA, na sigla em inglês) informou que as negociações e atividades de liquidação na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX) e no Mercado Financeiro de Dubai (DFM) serão retomadas na quarta-feira (4/03). A retomada ocorre após coordenação contínua entre a autoridade e as bolsas, de acordo com o cronograma previamente comunicado.

A CMA afirmou que continuará acompanhando os desdobramentos e adotará as medidas que considerar necessárias, no âmbito de seu mandato, para garantir a proteção dos investidores.

A autoridade orientou as partes interessadas a acompanhar os canais oficiais da CMA, da ADX e da DFM para novas atualizações.