Presidente da Câmara dos Deputados da Itália manifesta solidariedade aos Emirados após ataques iranianos

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), recebeu um telegrama de solidariedade de Lorenzo Fontana, presidente da Câmara dos Deputados da Itália, no qual manifesta o apoio e a solidariedade da Itália aos Emirados Árabes Unidos após os ataques iranianos contra o território do país.

Na mensagem, Fontana declarou, em nome próprio e da Câmara dos Deputados da Itália, a solidariedade sincera aos Emirados diante dos contínuos ataques com mísseis e drones por parte do Irã.

Fontana expressou profunda preocupação com os desdobramentos da situação e reiterou o compromisso firme da Itália com a proteção de civis. E pediu que seus sentimentos de solidariedade fossem transmitidos a todos os membros do Conselho Nacional Federal, reafirmando o compromisso da Câmara dos Deputados da Itália com iniciativas voltadas à preservação da paz, da segurança e da estabilidade na região.