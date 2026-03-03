Presidente do Parlamento das Comores condena ataques iranianos e manifesta solidariedade aos Emirados

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), recebeu um telegrama oficial de Abdou Moustadroine, presidente da Assembleia da União das Comores, que condenou de forma veemente os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos.

Na mensagem, Moustadroine manifestou, em nome próprio e do Parlamento, sua condenação e rejeição aos ataques, afirmando que tais atos constituem violação flagrante da soberania dos Estados e clara infração ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas.

Ele ressaltou que a Assembleia da União das Comores mantém solidariedade plena e firme aos Emirados, sua liderança, governo e povo, reiterando apoio irrestrito a todas as medidas legítimas adotadas pelo país para proteger sua segurança, soberania e integridade territorial.