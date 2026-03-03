Previsão indica chuva isolada e queda nas temperaturas nesta quarta-feira

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê para esta quarta-feira (4/03) céu parcialmente nublado a nublado em alguns momentos, com possibilidade de chuva em áreas isoladas e queda perceptível nas temperaturas.

Os ventos serão fracos a moderados, com rajadas mais intensas no mar, podendo provocar poeira e areia em suspensão e reduzir a visibilidade horizontal. A direção varia de sudeste a noroeste, com velocidade entre 10 e 25 km/h, podendo atingir até 40 km/h.

Segundo o centro, o mar no Golfo Arábico ficará agitado. A primeira maré alta ocorrerá às 13h42 e a segunda às 2h50. A primeira maré baixa será às 20h15 e a segunda às 8h10.

No Mar de Omã, as ondas serão fracas a moderadas. A primeira maré alta está prevista para 10h26 e a segunda para 22h48. A primeira maré baixa ocorrerá às 16h30 e a segunda às 5h06.