Nasdaq Dubai retoma negociações nesta quarta-feira

DUBAI, 3 de março de 2026 (WAM) — A Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA, na sigla em inglês), órgão regulador independente de bancos, serviços financeiros e mercados no Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), anunciou a reabertura da Nasdaq Dubai nesta quarta-feira (4/03).
A Nasdaq Dubai é a bolsa internacional sediada no DIFC e oferece plataforma para investidores regionais e globais negociarem ações, derivativos, sukuk e títulos convencionais.
A DFSA informou que continua monitorando de perto os desdobramentos na região e mantém contato regular com as autoridades locais e os órgãos competentes.