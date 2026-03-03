Emirados condenam ataques iranianos e afirmam direito de resposta no Conselho de Direitos Humanos

GENEBRA, 3 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos afirmaram que se reservam o direito pleno e legítimo de responder aos ataques iranianos, em conformidade com o direito internacional, para proteger sua soberania, segurança e integridade territorial.

A declaração foi feita por Shahad Matar, vice-representante permanente dos Emirados junto às Nações Unidas e outras organizações internacionais em Genebra, durante participação do país em sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Segundo Matar, desde 28 de fevereiro os Emirados vêm sendo alvo de ataques iranianos com mísseis balísticos e drones contra civis e instalações civis, o que resultou na morte de três pessoas e deixou outras 58 feridas.

Matar afirmou que a agressão constitui violação flagrante da soberania do Estado e desrespeito completo aos princípios do direito internacional e à Carta das Nações Unidas.

A diplomata reiterou a rejeição categórica dos Emirados ao uso de seu território como plataforma para ajuste de contas ou ampliação de conflitos e condenou os ataques contra países do Conselho de Cooperação do Golfo e outras nações árabes da região, manifestando solidariedade plena aos Estados irmãos.

Shahad Matar também defendeu contenção e adesão ao diálogo e às soluções diplomáticas como melhor caminho para preservar a segurança regional.

Ao concluir, destacou que os Emirados abrigam mais de 200 nacionalidades, muitas delas representadas no Conselho de Direitos Humanos, e afirmou que o ataque não foi direcionado apenas ao país, mas aos próprios princípios internacionais, devendo ser tratado dessa forma.