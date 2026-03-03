Presidente de Kosovo condena ataques iranianos em telefonema com líder dos Emirados

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (3/03) uma ligação da presidente de Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu, que condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região.

Vjosa Osmani-Sadriu manifestou a solidariedade de Kosovo aos Emirados em todas as medidas adotadas para proteger sua soberania, segurança, integridade territorial e a segurança de seu povo.

Mohamed bin Zayed agradeceu à presidente de Kosovo pelo apoio.

Os dois também discutiram os graves desdobramentos militares e de segurança na região diante da escalada em curso e seus impactos sobre a paz e a estabilidade regionais e internacionais. Ambos ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar e retomar o diálogo e as soluções políticas para evitar nova instabilidade na região.