Autoridades dos Emirados prorrogam ensino remoto para escolas e universidades até sexta-feira

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Educação (MoE, na sigla em inglês) e o Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica (MoHESR) anunciaram a prorrogação do ensino a distância até sexta-feira (6/03).

A decisão se aplica a todos os estudantes, bem como ao corpo docente e administrativo, em escolas públicas e privadas e em universidades de todo o país.

Os dois ministérios informaram que continuarão monitorando de perto os desdobramentos e que adotarão medidas adicionais, se necessário, para garantir o bem-estar dos estudantes e de toda a comunidade educacional nos Emirados Árabes Unidos.