Presidente de Moçambique manifesta solidariedade aos Emirados em telefonema com líder emiradense

ABU DHABI, 3 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (3/03) um telefonema do presidente de Moçambique, Daniel Chapo, para discutir a grave escalada militar na região e suas implicações para a segurança e a estabilidade.

Durante a conversa, Daniel Chapo condenou os ataques iranianos contra o território dos Emirados e outros países, afirmando a solidariedade de Moçambique aos Emirados em todas as medidas adotadas para defender seu território e sua população diante desses ataques.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Daniel Chapo pelo apoio.

Os dois também destacaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar na região e retomar o diálogo e as soluções políticas, ressaltando a importância de evitar a ampliação do conflito diante da grave ameaça que representa para a paz e a segurança regionais.