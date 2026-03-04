Menina morre após ser atingida por estilhaços, informa Ministério da Saúde do Kuwait

KUWAIT CITY, 4 de março de 2026 (WAM) — Uma menina de 11 anos, filha de uma família residente no Kuwait, morreu após ser atingida por estilhaços que caíram em uma área residencial no Governorado da Capital, informou o ministro da Saúde do país, Abdullah Al-Sanad.

Segundo as autoridades, a vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada de ambulância ao setor de emergência do Hospital Amir, onde morreu cerca de meia hora depois, informou em comunicado.

A agência Kuwait News Agency (KUNA, na sigla em inglês) citou Al-Sanad afirmando que quatro membros da família da menina permanecem sob observação médica no hospital.