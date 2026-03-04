Grão-imã de Al-Azhar condena ataques iranianos em telefonema com presidente dos Emirados

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do grão-imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, que condenou os ataques iranianos contra o território dos Emirados e de diversos outros países.

Ahmed Al-Tayeb afirmou que tais ações constituem violação da soberania dos Estados, do direito internacional e dos princípios de boa vizinhança.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao líder religioso por sua posição.

Durante a conversa, os dois ressaltaram a necessidade de contenção e da interrupção imediata da escalada militar. Também destacaram a importância do diálogo e da diplomacia para tratar as questões em disputa e evitar uma nova piora da segurança e da estabilidade na região.