Reserva estratégica de medicamentos dos Emirados é segura e suficiente, afirma autoridade

DUBAI, 4 de março de 2026 (WAM) — O ministro de Estado e presidente do conselho da Emirates Drug Establishment, Saeed bin Mubarak Al Hajeri, afirmou que o setor farmacêutico dos Emirados Árabes Unidos opera com alto nível de estabilidade e preparação, destacando que o estoque estratégico de medicamentos e suprimentos médicos do país é seguro e suficiente para atender às necessidades do mercado local.

Segundo Al Hajeri, os Emirados adotaram políticas e estratégias de referência internacional para manter uma reserva estratégica capaz de garantir a disponibilidade de todos os medicamentos essenciais necessários a cidadãos, residentes e visitantes em quantidades adequadas e por períodos prolongados.

Ele ressaltou que o fortalecimento da segurança farmacêutica é prioridade nacional consolidada, sustentada por uma visão estratégica abrangente voltada a assegurar a disponibilidade contínua, a qualidade e a segurança dos medicamentos em qualquer circunstância.

Al Hajeri acrescentou que a instituição adota abordagem proativa baseada em avaliação de riscos e planejamento para emergências, reforçando a prontidão do sistema e ampliando a confiança pública no sistema farmacêutico do país.

A diretora-geral da Emirates Drug Establishment, Fatima Al Kaabi, afirmou que o setor mantém altos níveis de estabilidade e preparação, garantindo o fornecimento contínuo de medicamentos e insumos médicos com disponibilidade sustentável de longo prazo e de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e segurança.

Al Kaabi explicou que a entidade realiza monitoramento diário em campo e acompanha a movimentação e os níveis de estoque de medicamentos em fábricas, armazéns e centros de armazenamento por meio de sistemas integrados com parceiros estratégicos.

Segundo ela, esse acompanhamento assegura a disponibilidade contínua de medicamentos essenciais e evita a escassez de produtos críticos, acrescentando que as cadeias de suprimento farmacêutico nos Emirados operam normalmente.

A diretora-geral afirmou ainda que os indicadores atuais de disponibilidade de produtos médicos permanecem estáveis e positivos, resultado de planejamento antecipado e de parcerias sólidas com o Ministério da Saúde e Prevenção, outras autoridades competentes e o setor privado.

Ela destacou que a segurança farmacêutica é um dos pilares fundamentais do sistema de saúde dos Emirados e que a instituição adota estratégia voltada para o futuro a fim de garantir o abastecimento sustentável de medicamentos e a prontidão do setor de saúde para enfrentar diferentes cenários.