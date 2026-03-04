Presidente do Sri Lanka condena ataques iranianos em telefonema com líder dos Emirados

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, que condenou os ataques iranianos contra os Emirados e diversas nações árabes.

Dissanayake manifestou a solidariedade do Sri Lanka às medidas adotadas para proteger a soberania, a segurança e a integridade territorial dos Emirados, bem como a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Anura Kumara Dissanayake pelo apoio.

Os dois líderes ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar para evitar a ampliação do conflito e enfrentar suas graves implicações para a segurança regional e global.