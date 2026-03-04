Presidente da Finlândia manifesta solidariedade aos Emirados em telefonema com líder emiradense

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do presidente da Finlândia, Alexander Stubb, para discutir a escalada militar na região e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regionais.

Alexander Stubb manifestou a solidariedade da Finlândia aos Emirados após os ataques iranianos contra o país e outros Estados da região. Expressou apoio às medidas adotadas pelos Emirados para proteger sua soberania, segurança e a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Stubb pela posição de apoio da Finlândia aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois ressaltaram ainda a necessidade de interromper a escalada militar para evitar a ampliação do conflito, diante das graves consequências que pode ter para a segurança e a estabilidade regionais.