Centro Nacional de Meteorologia alerta para ventos do noroeste com poeira e redução da visibilidade

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) alertou para ventos do noroeste que afetam diversas áreas dos Emirados Árabes Unidos, com intensidade moderada a forte em alguns momentos, provocando poeira e areia em suspensão e reduzindo a visibilidade horizontal para menos de 2.000 metros em algumas regiões costeiras e do interior.

O centro informou que as condições meteorológicas começaram às 14h55 e devem continuar até as 19h desta quarta-feira (4/03).

A entidade orientou a população a redobrar a atenção, especialmente ao dirigir em estradas abertas, devido à possibilidade de redução da visibilidade causada pela poeira levantada pelo vento.