Autoridades dos Emirados anunciam férias de primavera de 9 a 22 de março para escolas e universidades

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Educação (MoE, na sigla em inglês) e o Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica (MoHESR) anunciaram o período de férias de primavera para estudantes e para o corpo acadêmico e administrativo de escolas e universidades nos Emirados Árabes Unidos, após aprovação do Conselho de Educação, Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Comunitário (EHCD).

As férias de primavera começarão na segunda-feira (9/03) e seguirão até domingo (22/03) de 2026.

As aulas e o expediente oficial serão retomados na segunda-feira (23/03).