Defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos intercepta três mísseis balísticos e 129 drones

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa informou que os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram com sucesso três mísseis balísticos nesta quarta-feira (04/03) e detectaram 129 drones, dos quais 121 foram interceptados, enquanto oito caíram dentro do território do país.

Segundo o ministério, desde o início do que classificou como “agressão iraniana flagrante”, foram detectados 189 mísseis balísticos lançados contra os Emirados Árabes Unidos. Desse total, 175 foram destruídos, 13 caíram no mar e um míssil atingiu o território do país. Ao todo, também foram detectados 941 drones iranianos, dos quais 876 foram interceptados, enquanto 65 caíram dentro do país. Oito mísseis de cruzeiro também foram detectados e destruídos.

Os ataques provocaram alguns danos colaterais e resultaram em três mortes — de nacionalidades paquistanesa, nepalesa e bengalesa — além de 78 feridos leves entre pessoas de nacionalidades emiradense, egípcia, sudanesa, etíope, filipina, paquistanesa, iraniana, indiana, bengalesa, cingalesa, azerbaijana, iemenita, ugandense, eritreia, libanesa e afegã.

O ministério informou que os sons ouvidos em diferentes partes do país resultam da interceptação de mísseis balísticos pelos sistemas de defesa aérea e da interceptação de drones e mísseis de cruzeiro por aeronaves de combate. As operações provocaram danos materiais leves a moderados em diversas instalações civis.

O Ministério da Defesa condenou o ataque militar, classificando-o como um ato flagrante de agressão e uma violação grave da soberania nacional e do direito internacional. O órgão afirmou que os Emirados Árabes Unidos reservam o pleno direito de responder à escalada e de adotar todas as medidas necessárias para proteger seu território, sua população e seus residentes, de forma a preservar a soberania, a segurança e a estabilidade do país e defender seus interesses e capacidades nacionais.

O ministério reiterou que permanece totalmente preparado para enfrentar qualquer ameaça e que está adotando todas as medidas necessárias para responder de forma firme a qualquer tentativa de comprometer a segurança e a estabilidade do país. Acrescentou ainda que a segurança de cidadãos, residentes e visitantes continua sendo prioridade absoluta.

O Ministério da Defesa também pediu à população que busque informações apenas em fontes oficiais no país e evite divulgar rumores ou informações não verificadas.