Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do presidente do Uzbequistão, que expressa solidariedade ao país

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, para discutir os recentes desdobramentos na região e as implicações da atual escalada militar para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Shavkat Mirziyoyev condenou os ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, classificando-os como flagrantes, e afirmou a solidariedade do Uzbequistão aos Emirados Árabes Unidos, além do apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país e garantir a proteção de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Shavkat Mirziyoyev pelo apoio.

Os dois líderes defenderam o fim imediato de toda escalada e reiteraram a importância do diálogo e da diplomacia para lidar com as divergências, preservar a segurança e evitar maior instabilidade na região.