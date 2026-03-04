Reunião ministerial de emergência entre Conselho de Cooperação do Golfo e União Europeia discute ataques iranianos nesta quinta

RIAD, 4 de março de 2026 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem Albudaiwi, afirmou que uma reunião ministerial de emergência entre o CCG e a União Europeia (UE) será realizada na quinta-feira (5/03).

O encontro reunirá os ministros das Relações Exteriores dos países do CCG e dos Estados-membros da UE.

A alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas, também participará por videoconferência.

Segundo a Saudi Press Agency (SPA), Albudaiwi afirmou que a reunião conjunta foi convocada para discutir as implicações dos ataques iranianos contra países do CCG, os graves desdobramentos na região e suas consequências negativas para o cenário internacional.

Jasem Albudaiwi destacou que o CCG busca, por meio dessas reuniões conjuntas com parceiros regionais e internacionais, condenar os ataques iranianos contra civis, infraestruturas e instalações diplomáticas nos países do bloco.

Albudaiwi acrescentou que o conselho pretende instar a comunidade internacional a cumprir suas responsabilidades para interromper imediatamente o conflito, com o objetivo de reforçar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.