Presidente interina da Venezuela manifesta solidariedade aos Emirados em ligação com líder do país

ABU DHABI, 4 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Rodríguez condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região e manifestou a solidariedade às medidas adotadas pelos Emirados para proteger sua segurança, estabilidade e a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Delcy Rodríguez pelo apoio.

Os dois ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente as ações militares e retomar o diálogo e a diplomacia para evitar nova escalada e preservar a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.