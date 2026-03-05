Defesa aérea dos Emirados intercepta seis mísseis balísticos e 125 drones

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa informou que os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos detectaram sete mísseis balísticos, dos quais seis foram interceptados e destruídos, enquanto um caiu dentro do território do país.

O ministério acrescentou que as defesas aéreas também detectaram 131 drones, dos quais 125 foram interceptados e seis caíram em território emiradense.

Segundo o comunicado, desde o início do que classificou como agressão iraniana, foram detectados 196 mísseis balísticos lançados contra os Emirados. Desse total, 181 foram destruídos, 13 caíram no mar e dois atingiram o território do país. Ao todo, também foram detectados 1.072 drones iranianos, dos quais 1.001 foram interceptados e 71 caíram dentro do território nacional. Oito mísseis de cruzeiro também foram detectados e destruídos.

Os ataques deixaram três mortos — de nacionalidades paquistanesa, nepalesa e de Bangladesh — e 94 feridos leves entre pessoas de nacionalidades emiradense, egípcia, etíope, filipina, paquistanesa, iraniana, indiana, de Bangladesh, cingalesa, do Azerbaijão, iemenita, ugandense, eritreia, libanesa, afegã, bareinita, comoriana e turca.

O Ministério da Defesa reiterou que permanece totalmente preparado para enfrentar qualquer ameaça e afirmou que está adotando todas as medidas necessárias para proteger a segurança do país, salvaguardar sua soberania, estabilidade e interesses nacionais.