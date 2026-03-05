Mediação de Emirados e Estados Unidos leva à troca de 400 prisioneiros entre Rússia e Ucrânia

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram o sucesso de uma mediação conduzida em conjunto com os Estados Unidos entre Rússia e Ucrânia que resultou na libertação de 400 prisioneiros de guerra — 200 de cada lado — elevando para 5.355 o total de pessoas libertadas em trocas mediadas pelos Emirados.

O Ministério das Relações Exteriores agradeceu aos dois países pela cooperação com os esforços de mediação conduzidos por Emirados e Estados Unidos, destacando que a iniciativa reflete o reconhecimento de ambas as partes às ações destinadas a resolver a crise entre os dois países. Segundo o ministério, os Emirados já facilitaram 19 iniciativas de mediação, o que demonstra a profundidade das relações do país com Rússia e Ucrânia e a confiança de ambas as nações no papel emiradense.

O ministério reiterou que, com base em suas parcerias próximas e relações equilibradas com todas as partes, os Emirados continuam apoiando esforços voltados a alcançar uma solução política abrangente para a crise.

A nota afirma que essa posição reflete a convicção do país de que cooperação e solidariedade em momentos de crise constituem uma responsabilidade humanitária e moral que não pode ser adiada e que iniciativas desse tipo ajudam a mitigar os impactos humanitários do conflito, além de reforçar as perspectivas de paz, estabilidade e prosperidade em níveis regional e global.

Os Emirados também sediaram duas rodadas de negociações trilaterais entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos em Abu Dhabi, como parte de sua estratégia de promover o diálogo e a cooperação internacional, além de refletir a confiança da comunidade internacional no papel do país na facilitação de negociações e na criação de um ambiente favorável a conversas construtivas.