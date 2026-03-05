Companhia aérea flydubai retoma parcialmente voos regulares com programação reduzida

DUBAI, 5 de março de 2026 (WAM) — A companhia aérea flydubai retomou as operações em sua rede com uma programação reduzida.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (5/03), um porta-voz da empresa afirmou: “Estamos atualizando continuamente nossa programação e acrescentando mais voos à medida que as restrições no espaço aéreo são suspensas”.

“Continuamos monitorando a situação de perto. A duração dos voos pode ser maior do que o habitual devido ao redirecionamento temporário de algumas rotas. A segurança de nossos passageiros e tripulações continua sendo nossa maior prioridade”, acrescentou.

A flydubai orientou os passageiros a não se dirigirem ao aeroporto a menos que tenham uma reserva confirmada ou confirmação oficial de remarcação do voo.

A companhia também informou que passageiros em conexão em Dubai na rede da flydubai só serão autorizados a viajar de volta ao seu ponto de origem caso o voo de conexão esteja operando.