Presidente do Parlamento Europeu condena ataques iranianos em ligação com líder dos Emirados

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (5/03) uma ligação da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, para discutir a escalada da situação militar e de segurança na região e suas implicações para a paz e a estabilidade regionais e internacionais.

Roberta Metsola condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região, afirmando que eles ampliam as tensões e representam uma grave violação da soberania dos Estados e uma ameaça à segurança e à estabilidade regionais.

A presidente do Parlamento Europeu também manifestou solidariedade aos Emirados e elogiou a eficácia dos sistemas de defesa do país e sua capacidade de garantir a segurança da população e proteger infraestruturas vitais.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Roberta Metsola pelo apoio.