Primeiro-ministro da República Tcheca condena ataques iranianos em ligação com presidente dos Emirados

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (5/03) uma ligação do primeiro-ministro da República Tcheca, Andrej Babiš, para discutir os recentes desdobramentos militares e de segurança na região e suas implicações para a paz e a segurança regionais e internacionais.

Andrej Babiš condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região e afirmou que essas ações representam uma grave violação da soberania dos Estados e do direito internacional.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro pela posição de apoio da República Tcheca aos Emirados Árabes Unidos.