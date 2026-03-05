Presidente dos Emirados e primeiro-ministro de Bangladesh discutem implicações da escalada militar para a segurança e a estabilidade regionais

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (5/03) uma ligação do primeiro-ministro de Bangladesh, Tarique Rahman, que condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região. Rahman manifestou ainda a solidariedade de seu país às medidas adotadas pelos Emirados para proteger sua soberania, segurança e a segurança de sua população.

Mohamed bin Zayed agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio.

Os dois ressaltaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar para evitar a ampliação do conflito na região e enfrentar suas graves implicações para a segurança regional e global. Eles também destacaram a importância do diálogo e de meios diplomáticos para tratar das diversas questões.