Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos se reúne com primeira-ministra da Itália em Roma

ROMA, 5 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, durante visita de trabalho a Roma.

Durante o encontro, Abdullah bin Zayed transmitiu a Meloni as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, além de votos de progresso e prosperidade à Itália.

Meloni pediu que fossem transmitidas suas saudações ao presidente emiradense, juntamente com votos de prosperidade contínua e bem-estar aos Emirados Árabes Unidos.

Os dois também discutiram diferentes áreas de cooperação bilateral no âmbito da parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e a Itália. As autoridades analisaram ainda oportunidades para ampliar o crescimento e o desenvolvimento da cooperação em diversos setores, entre eles economia, comércio, investimentos, energia renovável, sustentabilidade e inteligência artificial, de forma a apoiar os esforços de ambos os países para alcançar desenvolvimento abrangente e prosperidade econômica sustentável.

O encontro também abordou os principais desdobramentos regionais e internacionais, especialmente após os ataques com mísseis do Irã contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região. Abdullah bin Zayed agradeceu à primeira-ministra pela posição solidária e pelo apoio da Itália aos Emirados.

Os dois também discutiram a importância de fortalecer os esforços voltados à promoção de segurança e estabilidade sustentáveis na região.

Abdullah bin Zayed afirmou que as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Itália se baseiam em uma longa trajetória de cooperação produtiva e construtiva, destacando o interesse de ambos os países em ampliar a cooperação e a parceria estratégica em diferentes áreas, de modo a apoiar os esforços de desenvolvimento sustentável e reforçar o papel dos dois países como parceiros ativos na promoção da estabilidade, do crescimento e da prosperidade sustentável nos níveis regional e internacional.

O encontro contou também com a presença do ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri.