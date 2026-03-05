Primeiro-ministro da Holanda condena ataques iranianos em ligação com presidente dos Emirados

ABU DHABI, 5 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quinta-feira (5/03) uma ligação do primeiro-ministro da Holanda, Rob Jetten, para discutir os recentes desdobramentos militares e de segurança na região e suas implicações para a paz e a segurança regionais e internacionais.

Jetten condenou os ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região, afirmando que eles representam uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Ele acrescentou que o governo do seu país convocou o embaixador do Irã para expressar protesto e condenação aos ataques iranianos contra países do Conselho de Cooperação do Golfo.

Mohamed bin Zayed agradeceu a Rob Jetten pelo apoio.